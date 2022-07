Tchad : "Doha est un échec", déplore Wakit Tamma

"Doha est un échec, on peut déjà le considérer comme un échec. Ensuite, le dialogue national inclusif, nous ne savons pas quand il va avoir lieu", a affirmé Soumaïne Adoum, porte-parole de Wakit Tamma.



La coordination dénonce également une boulimie du pouvoir avec des détournements massifs des fonds publics, malgré "un effort" du président du CMT. "Le tchadien souffre de la pauvreté (...) ça se fait au plus haut niveau de l'État, les instances décisionnelles les plus élevées", s'insurge Soumaïne Adoum.



Wakit Tamma annonce une marche pacifique ce samedi 16 juillet.