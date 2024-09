TCHAD

Tchad : Don de Ballons à la Jeunesse d'Assounga par un cadre de la province du Ouaddaï

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 5 Septembre 2024

Le 5 septembre 2024, le président de la jeunesse du département d'Assounga, Ahmat Yaya Abdeldjalil, a reçu un don de 40 ballons et un filet de poteau de but. La cérémonie s'est tenue au bureau du délégué provincial en charge de la jeunesse et des sports du Ouaddaï.