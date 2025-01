Tchad : Don de kits Scolaires par l'association ADAH à Abéché

Ce samedi, plus de 70 élèves orphelins et issus de familles démunies ont bénéficié de ce don. Les kits scolaires comprenaient des cahiers, des ardoises, des stylos et des craies.

Selon Ousman Mahamat Ousman, vice-président de l'association, cette activité s'inscrit dans le volet éducatif de l'ADAH.



Abdoulaye Tahir Malik, secrétaire général de l'ADAH, a souligné l'importance de cette initiative pour encourager les enfants orphelins et démunis à fréquenter l'école. Il a également mentionné que ce geste n'est que le début d'autres actions à venir.



Le directeur de l'école primaire HAMOUDI a exprimé sa gratitude au nom des bénéficiaires, remerciant les membres de l'ADAH pour leur soutien. Il les a encouragés à continuer leurs efforts pour aider d'autres élèves dans le besoin.

Cette initiative témoigne de l'engagement de l'ADAH envers l'éducation et le bien-être des enfants vulnérables dans la région.