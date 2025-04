Tchad : Don de livres de l'ambassade de France au Camp de Guilmey pour une éducation accessible

L’Ambassade de France au Tchad, par l'intermédiaire de l'Institut français du Tchad, a récemment effectué un don de 346 livres et manuels scolaires aux établissements scolaires du camp de Guilmey. Ce camp est situé dans la commune du 1er arrondissement de N’Djamena et accueille des élèves du primaire, du secondaire et du lycée.

Objectif du Don Cette initiative vise à renforcer les ressources éducatives disponibles pour les élèves et les enseignants du camp de Guilmey. En fournissant ces livres, la France soutient les efforts pour améliorer la qualité de l'éducation et garantir son accessibilité à tous les jeunes, quel que soit leur contexte socio-économique.

Engagement pour l'Éducation La France est déterminée à contribuer à la promotion d’une éducation de qualité et accessible au Tchad. Cet engagement s’inscrit dans une volonté plus large d'accompagner les jeunes générations dans leur développement et leur accès aux connaissances essentielles pour construire un avenir meilleur.

Impact Potentiel

La remise de ces livres est une étape importante pour encourager la scolarisation et le succès académique des jeunes du camp de Guilmey. L'accès à des ressources éducatives adéquates est crucial pour améliorer les performances scolaires et favoriser un environnement d'apprentissage positif.