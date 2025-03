Tchad : Donation de viande par l'Arabie Saoudite pour soutenir les populations défavorisées

Cet acte témoigne de la coopération sincère et fraternelle entre l'Arabie Saoudite et le Tchad. Les difficultés rencontrées par les couches les plus vulnérables de la société, notamment les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap et les veuves, sont des préoccupations prioritaires pour le Gouvernement tchadien et ses partenaires.



Le Département de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires assure que cet engagement en faveur des populations défavorisées est au cœur de ses priorités. Mme Achta HAMIT AKHOUMA a souligné que cette donation n'est pas un acte isolé, car le Royaume d'Arabie Saoudite a toujours été présent aux côtés du Tchad dans ses moments de crise. Elle a également profité de cette occasion pour renouveler un appel à la solidarité en vue de la gestion des conséquences des inondations survenues récemment.



Au nom de la Ministre Zara Mahamat Issa, elle a exprimé ses plus sincères remerciements au Royaume d'Arabie Saoudite pour son soutien précieux et continu à la nation tchadienne. Ce don de viande est une illustration concrète de la solidarité internationale et de l'importance des partenariats dans la lutte contre la pauvreté et l'aide aux populations vulnérables. L'engagement de l'Arabie Saoudite envers le Tchad renforce les liens entre les deux pays et apporte un espoir à ceux qui en ont le plus besoin.