Tchad : Dr. Abdoulaye Sabre appelle au sérieux dans l'application de l'accord de Doha

"L'histoire nous a enseigné que les plus beaux accords n'ont jamais suffi à pacifier un pays, s'ils ne sont accompagnés d'une profonde correction des causes qui poussent à l'exil et à la lutte armée. (...) Succès Masra a raison quand il alerte sur le risque de dérapage incontrôlé de notre avenir commun si le virage du Dialogue venait à être mal négocié. Dans cette hypothèse à prendre au sérieux, dès le lendemain du Dialogue, il est à craindre la formation des nouveaux groupes armés et la relance des anciens. Le sang des Tchadiens coulera de nouveau au grand bonheur de ceux qui rêvent du grand bazar. Dieu nous en préserve"

"Les groupes politico-militaires qui n'ont pas pris le train de Doha ne doivent pas être diabolisés et ostracisés. Dans le sillage de l'ouverture maintenue par le PCMT, le Dialogue n'honorerait à constituer d'emblée une Mission spéciale chargée de convaincre de nouveau nos frères restés dehors à rejoindre ces assises pour sculpter le Tchad de demain avec leurs frères de l'intérieur"

"Après d'âpres et longues discussions, cet accord vient solder en partie les tumultes des années 90 et 2000", estime Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.L'ex-collaborateur du PCMT craint la formation des nouveaux groupes armés et la relance des anciens si l'accord de Doha n'est pas accompagné d'une profonde correction des causes qui poussent à la lutte armée :Pour Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, les discussions doivent se poursuivre avec les non signataires de Doha :