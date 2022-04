Tchad : Dr. Abdoulaye Sabre confirme avoir démissionné de son poste à la Présidence

"Or, par la faute d'une certaine irrationnalité administrative entretenue dont le PCMT est lui-même victime, j'avais le sentiment d'être inutile et impuissant au poste que j'occupais. La dignité et la responsabilité se sont chargées du reste. Les autres détails resteront dans les secrets de Dieu".

Dans un post sur sa page Facebook, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul précise qu'il a démissionné de ses fonctions."Transparence oblige ! Ma démission de ma fonction de Directeur de Cabinet, acceptée par le PCMT, n'a pas de cause ou de signification politiques. Les raisons sont plus d'ordre institutionnel et "interpersonnel" pour celui qui ne veut pas être important mais qui cherche à être utile pour son chef et pour son pays", affirme Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.L'ex-ministre évoque une "certaine irrationnalité administrative entretenue" :Malgré sa démission, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul dit croire aux capacités du PCMT à mener la transition. Pour lui, Mahamat Idriss Deby est "véritablement l'homme de la situation à la condition qu'il soit uniquement dirigé par ce cœur sain dont Dieu l'a doté".