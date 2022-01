Tchad : Dr. Allah-Ridy Kone, lauréat du prix sous-régional de l'intégrité 2021 de l'ICE

Ce prix institué en 2019 à Paris, au cours de la première assise Internationale de l'ICE, vise à encourager des personnalités et institutions aux valeurs professionnelles et personnelles établies qui, par des actions individuelles ou collectives sont devenues des exemples, des modèles et sources d'inspiration pour la société au cours de l'année.



La cérémonie de remise officielle du prix sous-régional de l'intégrité 2021 a eu lieu ce 27 janvier 2022 au Palais du 15 janvier en présence de plusieurs personnalités dont la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.



Officiant la cérémonie de remise du prix sous-régional de l'intégrité 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur, Lydie Beasoumda a félicité le lauréat et a expliqué que ce prix est très important.



Pour Lydie Beasoumda, ''ce prix nous alerte sur le rôle important d'une institution, d'une organisation, d'un groupe d'hommes et de femmes dans la société c'est surtout le service qu'ils rendent". Elle souligne qu'il n'est pas donné à tout être humain d'investir d'immenses efforts et de consentir de grands sacrifices pour servir des causes nobles.