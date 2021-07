TCHAD

Tchad : Dr. Andjaffa Djaldi Simon à la tête du jury du baccalauréat

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Juillet 2021

Un arrêté conjoint du 14 juillet 2021 signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation nomme les président et vice-président du jury de la session d'août 2021 du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique.