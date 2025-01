Tchad : Dr Anegue Ire Diane revendique sa victoire aux élections législatives dans la Tandjilé Centre

À travers un point de presse tenu ce mardi 14 janvier 2025, à la Maison de médias, la direction de campagne du Dr Anegue Ire Diane, candidate du MPS aux élections législatives du 29 décembre 2024 dans le département de la Tandjilé Centre (BERE), réclame sa victoire lors des élections législatives du 29 dernier.



En effet, Koumaoudjeng Doulgue, directeur de compagne du Dr Anegue Ire Diane du parti MPS de la Tandjilé du centre Beré, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, que les résultats des élections législatives du 29 décembre 2024 dans la Tandjilé Centre sont truffés des irrégularités.



Selon lui, la démocratie étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, suppose une compétition pour les candidats et que la meilleure gagne par rapport à ses projets de société. Il ajoute qu'ils avaient fait leur preuve avec le programme politique du MPS.



Par ailleurs, il a confirmé que, pratiquement sur le terrain, le RNDT le Réveil était battu à plate couture dans les trois sous-préfectures que compte la Tandjilé Centre, à savoir Béré, Delbian et Tchoua. Il a également indiqué que dans le département de la Tandjilé Centre, « nous avons au total 59143 inscrits, 32.407 votants, 122 bulletins nuls, pourtant, Koumatei Koude Geneviève, avec ses 8723 voix élue députée au détriment de la candidate du Mouvement Patriotique du Salut Dr Anegue Ire Diane qui totalise 17.944 voix. »



Par cette occasion, les militants du parti demandent au Conseil Constitutionnel de prendre en compte les procès-verbaux réels de l'ANGE départementale et provinciale pour que la candidate de la Tandjilé Centre, Dr Anegue Iré Diane soit rétablie dans ses droits.