Tchad : Dr Attié Djawite Djarnabi appelle les citoyens à la prise de conscience

L’écrivain poète, Dr Attié Djawite Djarnabi, a animé le 11 novembre 2021 à l’amphithéâtre de l'université Adam Barka d’Abéché, une conférence-débat sur le thème : « l’éducation à la paix et l’engagement civique ». Cette conférence-débat s'inscrit dans le cadre du projet de sensibilisation sur la culture de la paix et l’engagement civique et électoral dans la ville d’Abéché, initié par l’Association étoiles des jeunes pour la culture et le développement du Ouaddaï, en partenariat avec l'Institut républicain international.



La conférence a vu la participation des étudiants de l’UNABA. Dans son mot introductif, le président de l´Association Etoiles des jeunes, Hassan Abdoulaye Hassan, a rappelé à l’assistance l'importance du projet. Pour lui, ce projet de sensibilisation sur la culture de la paix vise à accroître la participation de toutes les couches sociales, en occurrence les jeunes, afin de s'impliquer davantage dans le processus électoral pour le développement de la province.



Dans sa présentation, le paneliste Dr Attié Djawite Djarnabi, a abordé plusieurs aspects qui touchent les valeurs de la paix. Il a fait savoir aux étudiants que les notions de la paix exigent plusieurs facteurs. Il a cité le civisme, la cohérence sociale, le vivre-ensemble, le pardon et l'amour du prochain, car toutes ces notions permettent aux citoyens de s'accepter les uns aux autres, afin de cultiver la culture de la paix entre les différentes communautés vivantes dans un territoire donné. Le conférencier a évoqué également la question de l’éducation de base.



Pour lui, il faut également commencer à éduquer à partir de la maison, car c'est dans la maison qu'on peut inculquer aux enfants une éducation de qualité, puis l’école le complète avec des instructions, tandis que la société doit régler ce que l'Homme a appris à la maison et à l’école. Dr Attié Djawite Djarnabi a enfin demandé à l’assistance de véhiculer le message reçu à leur base pour que la population puisse savoir que la question de l’éducation à la paix concerne chaque personne. Il faut noter que les échanges du débat étaient très francs entre le paneliste et les participants.