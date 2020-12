Tchad : Dr Attié Djouid Djar-Alnabi dévoile ses “Vers cassés"

Le poète et nouvelliste tchadien Dr Attié Djouid Djar-Alnabi, enseignant chercheur de son état et par ailleurs vice doyen de la faculté des lettres arts et sciences humaines de l'université Adam Barka d'Abéché a présenté ce 31 décembre à l'UNABA, son recueil de poèmes intitulé " Vers cassés”. La présentation de cet ouvrage s'est déroulée en présence des autorités administratives civiles et militaires de la place, ainsi que des enseignants, chercheurs et étudiants.



Ce recueil de poèmes est composé de 100 pages dans lequel l'on découvre la beauté de la nature et de la femme. Selon l'écrivain, "Vers cassés" est un sentiment qui a lieu à des multiples variations picturales, et aussi une sensualité du désir charnel à peu près absent dans ces précédents recueils. Le président de l'université Adam Barka d'Abéché Pr Mahamat Seid Ali a relevé que la présentation de ce recueil entre en droite ligne de la mission scientifique et culturelle assignée par son institution, engagée dans la quête de l'assurance qualité et de la gouvernance.



Au cours de cette présentation, le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam et sa majesté le sultan Abasside Cherif Abdelhadi Mahadi ont remercié l'auteur du recueil, avant d'inviter les étudiants à emboîter le pas au Dr Attié. Ils ont enfin salué les réalisations faites par l'université Adam Barka d'Abéché durant l'année 2020.



Né à N'Djaména, partisan de la non-violence active, le Dr Attié Djouid Djar-Alnabi est membre fondateur de Tchad non-violence, de l'Union des poètes tchadiens et de l'Entente des associations culturelles du Tchad. Certifié en animation et pédagogie de groupes et en résolution non-violente des conflits, en France, c'est un homme qui a beaucoup voyagé et qui a le goût de la recherche.

Chercheur, le Dr Attié Djouid Djar-Alnabi enseigne la littérature française, l'histoire des civilisations et la traduction. Après avoir été successivement chef de service administratif et de la scolarité, chef de département des lettres modernes, doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines (FALASH) à l'université Adam Barka d'Abéché, secrétaire général de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique à Sarh dans le sud du Tchad, il est actuellement vice-doyen de la FALASH à l'UNABA.