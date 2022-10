Tchad : Dr. Baptiste souhaite la création d'une commission pour récupérer les fonds détournés

Dr. Baptiste, participant au dialogue national, rejoint la proposition de Mahamat Assileck Halata et suggère de "mettre en place une commission non seulement pour détecter la mauvaise gouvernance mais lui permettre de récupérer les fonds (détournés, Ndlr) quand cela est possible".



Il évoque notamment des saisies de biens. "Il faut qu'on soit ferme par rapport à cela", dit-il.



Concernant la diaspora, il appelle à ne pas négliger ces millions de personnes qui se trouvent en dehors du territoire. "Nous devrions faciliter le retour des cadres exceptionnels que nous avons dans les différents pays. Ils peuvent apporter leur pierre à l'édification de ce pays", préconise Dr. Baptiste.