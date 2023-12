Tchad : Dr Idriss Saleh Bachar appelle à la participation massive en faveur du 'Oui' dans l'Ennedi Est

De son côté, le chef de mission provinciale de l'Ennedi Est de la coalition pour le "Oui" au référendum constitutionnel, le Dr Idriss Saleh Bachar, a souligné que la nouvelle Constitution soumise au suffrage constitue un véritable contrat social entre les gouvernants et les citoyens. Il a affirmé qu'il s'agit de l'une des meilleures constitutions, offrant toutes les raisons d'espérer qu'elle servira de base à la refondation du Tchad, caractérisée par la stabilité politique et le développement socioéconomique durable et inclusif, tout en permettant la mise en place d'un régime démocratique.



​Dr Idriss Saleh Bachar a vivement encouragé la mobilisation massive en faveur du projet de paix qu'est le projet d'État unitaire fortement décentralisé, et a appelé les citoyens à retirer leurs cartes d'électeurs auprès des agents de la CONOREC déployés dans différents sites de la province de l'Ennedi Est. Cette campagne se déploiera dans les six départements de la province, à savoir Amdjarass, Itou, Mourdi, Bao, Wadi-Hawar et Nouhi.