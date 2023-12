Tchad: Dr Idriss Saleh Bachar dirige la préparation de la campagne du ‘Oui’ dans l’Ennedi Est

Aboud Hachim Bouder, secrétaire général provincial du MPS, a exprimé l'engagement de la province à soutenir massivement le "Oui" lors du référendum du 17 décembre, soulignant le soutien historique de l'Ennedi Est au MPS et l'importance de cette élection pour l'unité nationale.



Le Dr Bachar a souligné l'importance de comprendre les enjeux du référendum et an encouragé les membres à informer la population sur le projet de constitution, y compris dans les zones reculées. Il a également insisté sur la nécessité de retirer les cartes d'électeur pour le vote.



Il y a six départements dans la province de l'Ennedi Est : Amdjarass, Nouhi, Wadi-Hamar, Mourdi, Bao et Itou.