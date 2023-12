Tchad : Dr Mahadié Outman Issa appelle les populations du Ouaddaï d'aller retirer leur carte et voter OUI

Avant d'affirmer que "si les gens écoutent qu'il y an un meeting, ils viennent d'eux-mêmes pour suivre", le président du comité d'organisation Mahamat Tahir Daousa a souhaité la bienvenue à la délégation de MPS dirigée par la chef de mission Mahadié Outman. Ensuite, il a déclaré qu'ils sont prêts avec tous leurs outils pour le suivre sous les arbres et les buissons pour combattre la campagne dans les villages et les ferries du Ouaddaï.



Le coordinateur des activités du rassemblement d'Abéché About yaya About an exprimé sa gratitude à tous ceux qui se sont déplacés pour ce rassemblement de différents arrondissements, villages et ferricks.



Selon Mahadié Outman Issa, le président de la République est jeune et la chef d'État est une femme. Vous avez la possibilité, les jeunes, d'être consultés car nous avons déjà trouvé une constitution. Retirez vos cartes pour voter Oui. Pour démontrer que le Ouaddaï n'est pas comme les autres, notre province occupe la deuxième place en termes de population, après Ndjamena. Elle a souligné que les femmes sont les seules à pouvoir gagner car nous sommes plus nombreuses.