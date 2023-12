Tchad : Dr Masra Succès mobilise à Bebedjia avec la caravane « Transfo Care »

Le président du parti Les Transformateurs, Dr Masra Succès, a inauguré le 5 décembre, sa caravane « Transfo Care » sur la place publique de Bebedjia, dans la province du Logone oriental.



Ce premier meeting de la tournée méridionale a commencé par une minute de silence en hommage aux victimes du 20 octobre, comme le souligne Dr Masra. Il a ensuite expliqué le choix de Bebedjia pour lancer cette initiative de transformation et réconciliation nationale, axée sur la justice, l'égalité et la diversité.



Dr Masra a également abordé l'accord de Kinshasa, soutenu par 11 chefs d'État, et a souligné l'importance du soutien de ses militants dans la perspective de l'élection présidentielle imminente. Il a évoqué les défis auxquels fait face la province du Logone oriental, notamment les conflits entre agriculteurs et éleveurs, et le manque d'infrastructures sanitaires et éducatives.



Enfin, il a affirmé que la victoire aux élections présidentielles serait cruciale pour apporter des changements significatifs dans le pays. Le président des Transformateurs a également rendu visite à Beboni, sa ville natale, pour se recueillir sur la tombe de son défunt père et lui rendre hommage.