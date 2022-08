Tchad : Dr. Masra demande au PCMT de bien relire ses discours avant de s'exprimer

Les propos de Mahamat Idriss ont été largement commentés et critiqués au sein de l'opinion publique. Pour le leader politique, rien n'oblige les généraux à rester au pouvoir et "rien ne (les) obligeait à arracher le pouvoir comme si c'était une propriété privée".



Dr. Masra dénonce des propos graves du PCMT laissant entendre que rien ne l'obligera à respecter les résolutions du dialogue.



"Celui qui prononce le discours écrit par le speech writer, c'est lui qui en devient propriétaire. Je voudrais dire à mon jeune frère Mahamat Idriss, avant de lire ce qu'on lui apporte, avant de le prononcer, il faut qu'il lise doublement", affirme Dr. Succes Masra.



"Au village, à partir d'aujourd'hui, la bienveillance prend fin et nous ne pouvons plus continuer. Nous avons déjà été habitués à cela", prévient le leader des Transformateurs. De même, il demande aux autorités de transition de mettre par écrit dans la charte les engagements prononcés à l'oral. "Modifiez cette charte pour y inscrire un dialogue souverain", préconise Dr. Masra.