Tchad : Dr. Masra prédit le "pire" si la charte n'est pas révisée, "vous avez 15 jours"

Le président du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra, a appelé ce 4 août ses militants mais également l'ensemble des tchadiens à "se préparer au pire" en cas de refus du Conseil militaire de transition de procéder à une révision de la Charte de transition et de garantir l'inclusivité du dialogue.



Dr. Succes Masra envisage "la plus grande et la plus longue action citoyenne de désobéissance qui annoncera un nouveau tapis rouge pour le pays, au cas où le dialogue sans base juridique consensuelle devait quand même s'organiser".



Le leader des Transformateurs évoque une "nouvelle base juridique" et envisage "la rédaction d'une nouvelle Charte du peuple, avec la tenue d'un dialogue du peuple protégé par l'armée du peuple, avec ses soldats qui auront choisi leur camp, pour arriver à un nouveau gouvernement choisi par le peuple".



"Nous voulons bien aller au dialogue mais nous sommes comme à Walia : pour traverser il faut un pont. (...) Il faut un pont de confiance (une nouvelle Charte de transition consacrant les exigences et engagement)", dit-il.



"Vous avez 15 jours, d'ici au 20 août, si vous y tenez à ce dialogue souverain et inclusif. 15 jours c'est beaucoup quand on sait que vous avez rédigé la charte de transition en moins de 48 heures", ajoute Dr. Masra.