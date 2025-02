Tchad : Dr Mbaïdedji Dekandji Francine succède à Bourkou Louise au poste de secrétaire d'État à la Santé publique

« Je vous souhaite une bonne continuité dans l’épanouissement de votre travail, car l’administration est un long chemin vers l’inconnu. »

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim.Dans son intervention, Mme Bourkou Louise Ngaradoumri a souligné avoir travaillé en étroite collaboration avec le ministre de la Santé publique, sans conflits de compétence. Elle a affirmé que les tâches étaient clairement réparties, ce qui lui a permis d’accomplir plusieurs missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Elle s’est dite satisfaite de son passage au ministère de la Santé publique et a adressé un message à sa successeure :De son côté, la secrétaire d'État entrante, Dr Mbaïdedji Dekandji Francine, a exprimé sa gratitude au Chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno, ainsi qu’au Chef du Gouvernement, l'Ambassadeur Allah-Maye Halina, pour sa nomination à ce poste.Elle a réaffirmé son engagement et sa disponibilité auprès du ministre de la Santé publique afin de poursuivre la mise en œuvre des actions du chantier 10 du programme du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, à travers un plan d’action sectoriel. Elle a également promis de renforcer la résilience du système de santé et de relever les multiples défis du secteur, notamment la réduction du taux élevé de mortalité maternelle et infantile.