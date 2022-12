Tchad : Dr. Moudwé Daga nommé directeur de cabinet du premier ministre.

Dr. Moudwe Daga, nouveau directeur de cabinet du premier ministre de transition, remplace Wandi Dassidi, appelé à d'autres fonctions. Il est un enseignant-chercheur et membre du Bureau exécutif de l’UNDR.



Avant d’accéder à ce poste, il était chercheur au département des sciences politiques de l’Université de Londres en Grande-Bretagne. C’est dans cette même université de Londres qu’il a soutenu une thèse de doctorat en sciences politiques et relations internationales.



Grace à la prestigieuse bourse Fulbright du Département d’Etat américain, Dr. Moudwe Daga s’envola en 2012 pour les États-Unis où il obtint un master en développement de l’Université du Massachusetts.



Dr. Daga est titulaire de trois masters, après un cursus académique commencé au Lycée-Collège Charles Lwanga de Sarh en passant par l’Université Catholique de l’Afrique Centrale (UCAC) et l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC).



Dr. Daga a également enseigné dans les universités publiques du Tchad et à l’Ecole nationale d’administration (ENA).



Ce jeune militant actif du parti de la calebasse est désormais chargé d’une grande et importante mission, celle de l’organisation et du fonctionnement de la primature dans une période de transition remplie de défis politiques.