Tchad : Dr Narassem Mbaidoum lance l'atelier d'élaboration du plan d'amélioration de la gestion des vaccins à Koundoul

Dans son discours d'ouverture, Dr Mbaidoum a rappelé que la vaccination est un droit humain fondamental et une composante essentielle de la santé publique. Elle a souligné que les vaccins permettent de sauver des millions de vies chaque année et constituent l'une des interventions les plus rentables en matière de santé.



Cependant, la Directrice Générale a également souligné que la gestion des vaccins est un défi complexe, en particulier dans les pays en développement comme le Tchad. Elle a pointé du doigt les difficultés liées à l'approvisionnement en vaccins de qualité, à la chaîne de froid, à la sensibilisation des populations et à la collecte de données.



L'atelier de Koundoul a pour objectif de relever ces défis en élaborant un plan d'action concret pour améliorer la gestion des vaccins au Tchad.