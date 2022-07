Tchad : Dr. Ousmane Houzibé présente un ouvrage sur le constitutionnalisme

L'ouvrage examine les différents textes constitutionnels qui figurent dans le constitutionnalisme tchadien de manière chronologique. Cette étude constitutionnelle du Tchad se manifeste dans la trajectoire des quatre Républiques qui ont, d'une manière consensuelle ou imposée, régi la vie des tchadiens : de la première Constitution fondatrice de l'État, République du Tchad en 1959, à la Constitution de 2018, fondatrice de la IVe République.



Ces trajectoires constitutionnelles et institutionnelles montrent que le constitutionnalisme est ancré dans le cadre de l'organisation de l'État, en tant que République du Tchad, et dans le choix de ses régimes politiques variés. Le constitutionnalisme tchadien est affecté par de nombreuses ruptures ou suspensions de l'ordre constitutionnel établi, souligne Dr. Ousmane Koudangbé Houzibé.



À cela s'ajoutent les fréquents virages des régimes politiques : ruptures avec le régime parlementaire ou instauration des régimes présidentialistes successifs entre 1962 et 2018.