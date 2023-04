Tchad : Dr. Tom Erdimi exige l'équilibre calendaire dès l'année académique 2023-2024

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr. Tom Erdimi, a signé une circulaire pour rappeler aux responsables des institutions d'enseignement supérieur de prendre des mesures pour démarrer l'année académique 2023-2024 dès le 1er octobre 2023.



Selon la circulaire N°COA/PT/PM/MESRSI/SE/SG/2023, cette initiative est prise afin de ramener l'équilibre calendaire et de mettre fin à la tradition de l'élasticité et la superposition des années académiques. La circulaire s'adresse aux recteurs d'Académies, aux présidents d'universités, aux directeurs généraux des cies instituts et grandes écoles, ainsi qu'aux responsables du SYNECS, du SET/Supérieur, du SAAGI et de l'UNI. Il est demandé à tous les responsables nommés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage de l'année académique 2023-2024 dès le 1er octobre 2023. Les autorités hiérarchiques de proximité sont également chargées de veiller à la stricte application de cette circulaire.