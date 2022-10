Tchad : Dr. Tom Erdimi veut organiser les assises de l’enseignement supérieur

Ces assises devraient avoir lieu dans les prochains jours. Elle permettront d'identifier les difficultés majeures du ministère et de proposer des pistes de solutions afin de juguler les insuffisances d'ordre administratif et académique.



« J’ai quitté l’enseignement supérieur depuis 1997 (…) Je suis l’un des rares survivants de notre époque. J’ai besoin d’être mis au courant, à la page de ce qui se passe réellement. Un état des lieux est nécessaire (…) Il est nécessaire de se retrouver et de parler, faire un état des lieux exhaustif sur ce qu’il faut maintenir, améliorer et changer radicalement », a déclaré le ministre d'État dans son discours d'installation.