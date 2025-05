Tchad - Drame de Mandekao : Le DGA de la Police appelle au calme et à la confiance en la justice après le massacre

S'adressant directement à sa communauté, le Général Baba Laddé a exprimé ses plus sincères condoléances et a salué le courage des familles endeuillées. Il a rappelé avec émotion que les victimes étaient innocentes et qu'elles ont été massacrées de manière barbare, assurant que cet acte ne restera pas impuni.





« Ce qui est arrivé est tragique. Mais mes parents n’ont ni volé, ni provoqué, ni détruit quoi que ce soit. Ils ont été tués injustement », a-t-il déclaré, réaffirmant son engagement à ce que justice soit rendue.





Le Général Baba Laddé a assuré que la justice est déjà en cours et que les plus hautes autorités de l'État ont été informées de cette affaire. Il a personnellement discuté avec le chef du gouvernement pour garantir que ce dossier soit traité avec la plus grande rigueur.





« Nous devons faire confiance à la justice. Laissons les autorités compétentes faire leur travail. Toute action de vengeance ne fera qu’entraver le processus judiciaire », a-t-il fermement prévenu.





Le Directeur général adjoint de la Police nationale a également lancé un appel pressant au calme et à la retenue. Il a exhorté les membres de sa communauté à éviter toute escalade de violence et à regagner leurs foyers dans la sérénité, tout en maintenant leur foi en Dieu et en la justice.





« Nous sommes sortis de vous, nous restons avec vous. Vous n’êtes pas seuls. Mais ce n’est pas le moment de se disperser dans la colère. Nous devons rester vigilants, unis, et dignes », a-t-il conclu.





Ce message poignant se veut un appel à la cohésion sociale, à la responsabilité civique et à l'apaisement des tensions dans un contexte marqué par de profondes blessures intercommunautaires. Le Général Baba Laddé a insisté sur la nécessité d'unir les efforts autour du système judiciaire afin que les victimes de Mandekao ne soient pas oubliées et que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais.