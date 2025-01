Tchad - Dynamique Positive : Un tremplin pour la jeunesse du 9e arrondissement

25 janvier 2025 – L’association Dynamique Positive a organisé une conférence de presse ce matin à la Maison des Jeunes de Walia pour annoncer le lancement d'une série de formations destinées aux jeunes du 9e arrondissement. Cette initiative vise à relever les défis de l'éducation et de la citoyenneté. Du 25 février au 2 mars 2025, Dynamique Positive proposera des sessions pratiques dans plusieurs domaines, notamment le métier de disc-jockey, l'animation radio, l'animation scénique et l'écriture journalistique.

Ces formations permettront aux participants d'acquérir des compétences solides, accompagnées d'un coaching personnalisé, afin d'améliorer leurs opportunités professionnelles. Le président du comité d’organisation, Abdella Lazard, a souligné l'engagement de l'association en faveur du développement et de la promotion de l'éducation. Il a également mentionné l'octroi de bourses d'excellence à plusieurs jeunes bacheliers du 9e arrondissement, qui bénéficient d'un suivi et d'un soutien tout au long de leur parcours académique. Abdella Lazard a exhorté les jeunes à s'inscrire massivement à ces formations, précisant que le succès de cette initiative dépendra également des efforts et de l'engagement des participants pour progresser dans leurs domaines respectifs. Cette initiative s'inscrit dans la mission de l’association, qui met l'accent sur l'éducation et l'accompagnement citoyen pour un développement durable. Elle vise à renforcer les compétences des jeunes et à les préparer à un avenir professionnel prometteur.