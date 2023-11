Tchad : EDT, un nouveau parti politique émerge pour favoriser le développement

L'EDT a présenté son programme politique, articulé autour de 13 axes principaux, dont la promotion du vivre-ensemble, la bonne gouvernance, la paix, le développement durable, les technologies de l'information et de la communication, l'émancipation des femmes et de la jeunesse, et bien d'autres encore.



Dans son discours inaugural, la présidente du Parti Émergence pour le Développement du Tchad, Demba Tatiana, a déclaré que la création de son parti était un exemple de l'émancipation de la femme tchadienne et servait d'inspiration aux autres femmes hésitant à emprunter ce chemin. Elle a souligné que la femme tchadienne ne devait pas sous-estimer son rôle, car l'animation de l'espace politique exige la participation de tous, ce qui renforcera la démocratie de notre pays.



Le lancement officiel de l'EDT témoigne de l'émergence d'une nouvelle génération de leaders politiques déterminés à promouvoir les intérêts des femmes et de la jeunesse. Le Parti Émergence pour le Développement du Tchad (EDT) a été officiellement reconnu par le ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance le 26 octobre 2023, sous le folio N°593 des registres des partis politiques.