Tchad : Échanges productifs sur l'institut de santé publique

Ces échanges avaient pour but d’identifier des synergies entre les différentes organisations pour améliorer le fonctionnement de l'INSAPT et de discuter des moyens d'optimiser les services de santé publique offerts par l'institut.



Ces discussions témoignent de l'engagement des partenaires à travailler ensemble pour renforcer le système de santé publique au Tchad, dans le but d'améliorer la santé des populations.