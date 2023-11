Tchad : Écho et BHA unissent leurs forces pour le bien-être des populations vulnérables

Financés par DG Écho et l'Agence américaine pour le développement international à hauteur de 5 500 000 000 FCFA pour une période de deux ans, les projets BHA et Écho interviennent dans les départements de Mamdi, Kaya et Fouli.



Le coordinateur terrain d'IRC au Lac, Thinan Mirangaye, a souligné que ces projets visent à améliorer la santé et la protection des enfants et de leur famille, tout en cherchant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes impactées par les crises du bassin du lac Tchad.



Le préfet du département de Mamdi, Mahamat Béchir Mahamat, représentant le gouverneur, a noté que cette action est un ajout important, car la province du Lac est une zone où la situation humanitaire est marquée par les déplacements de populations vulnérables en raison des attaques des bandits armés.



Mahamat Béchir Mahamat a exprimé sa gratitude envers IRC et Concern Worldwide pour leurs multiples actions en faveur des personnes vulnérables dans la province du lac.