Tchad : Ecobank refuse de verser 1,2 milliard de dommages intérêts, des avocats alertent l'opinion

L'alerte est donnée par le Collectif d'avocats d'Abdramane Kisné Dey Déby lors d'un point-presse tenu ce samedi 24 septembre 2021.

En effet, la banque doit payer à Abdramane, responsable de la société Bidouane, la somme de 1,233 milliard de FCFA. Malheureusement "Ecobank refuse de s'exécuter (...)". Du coup, l'institution bancaire adopte "une attitude rebelle contre une décision définitive et irréversible" de justice, précise Me Nodjibé Abdoulaye, l'un des avocats.



Il renseigne qu'Ecobank "multiplie des interventions auprès des autorités pour retarder et faire échec à cette exécution". Suite à ces démarches, le ministre de la Justice, saisi par la banque, a saisi à son tour la Cour suprême "aux fins de réviser et annuler la décision rendue par la même juridiction" alors que "toutes les voies de recours sont épuisées". Le collectif d'avocats regrette le volte-face du ministre. Ce dernier avait "désisté de son pourvoi pour permettre d'explorer la voie amiable". Pire, selon le collectif, le ministre à sa prise de fonction, a annoncé "clairement qu'il ne céderait pas aux interventions et ne donnerait aucune instruction particulière à un magistrat dans la conduite d'un dossier".