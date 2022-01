Tchad : Edu-Métier forme des jeunes du Guera en techniques d'animation communautaire

Edu-Métier a remis le 9 janvier à Mongo des attestations à des jeunes formés en techniques d'animation communautaire.



Le formateur, expert en changement climatique, Foulnou Solkisam a expliqué que l'objectif est d'outiller les jeunes à se prendre en charge en développant des activités bénévoles comme l'animation dans les quartiers et en initiant des formations axées sur la communication et la sensibilisation sociale.



Fawzi Idriss, président de la plateforme Edu-Métier, a estimé que la formation va contribuer au développement de la société. Il a encouragé les jeunes à être créatifs afin de surmonter les difficultés existantes. "Nous devons faire des efforts tout en ayant une vision commune pour un développement commun", a souligné Fawzi Idriss.



Plusieurs attestations ont été décernées aux participants, en présence du maire de la commune urbaine de Mongo, Hassan Souleymane Adam, et du délégué de la jeunesse et des sports, Moussa Djaffi.