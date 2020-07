TCHAD Tchad - Éducation : "Le niveau d'acquisition des connaissances demeure problématique"

Alwihda Info | Par Mahamat Abdramane Ali Kitire - 23 Juillet 2020





Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, a fait une déclaration ce jeudi 23 juillet 2020 au siège du ministère, à l'occasion d'un webinaire interministériel de la zone Afrique centrale, organisé par l'UNESCO et consacré au lancement du rapport mondial sur le suivi de l'éducation.



La rencontre permet à tous les ministres des pays membres de l'UNESCO de faire un rapport détaillé sur l'éducation nationale, et de présenter un agenda pour permettre à l'UNESCO d'évaluer le niveau de l'éducation des nations afin de continuer à élaborer des nouvelles méthodes plus efficaces dans le cadre de l'éducation mondiale.



"Le secteur éducatif est dans une phase transitoire"



Dans sa déclaration, le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, a affirmé que "le Tchad est un pays à faible revenu avec des défis de développement importants qui se sont récemment intensifiés. Le contexte économique tchadien est marqué ces dernières années par d'importantes difficultés en raison de l'impact de deux chocs exigés à savoir : la baisse sensible et durable des cours pétroliers depuis la mi-2014 et la grande insécurité liée au terrorisme dans les pays du Sahel."



Selon le ministre, "le contexte sectoriel est assez particulier, le secteur éducatif est dans une phase transitoire entre une stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation qui s'est achevée, et un plan intermédiaire de l'éducation du Tchad qui est en cours de mise en œuvre."



"Moins de la moitié des sortants du primaire maîtrisent la lecture avec aisance"



Aboubakar Assidick Tchoroma a également évoqué la préparation du Plan décennal de développement de l'éducation et de l'alphabétisation, avec l'appui du groupe local des partenaires de l'éducation (la Banque mondiale est désignée comme agent partenaire de ce financement de préparation). "En dépit des progrès réalisés, le taux net de scolarisation primaire reste faible et les taux d'achèvement persistent. Le niveau d'acquisition des connaissances demeure problématique. Moins de la moitié des sortants du primaire maîtrisent la lecture avec aisance", d'après le ministre.



À travers ses objectifs, le Tchad corrobore une éducation inclusive avec l'objectif de l'assurer au profit des enfants vulnérables (handicapés physiques, handicapés sensoriels et enfants victimes d'exclusion scolaire), a expliqué le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique.



"Une priorité majeure à la lutte contre les discriminations, les inégalités et les disparités"



Aboubakar Assidick Tchoroma a estimé qu'en dépit des efforts fournis par le Gouvernement, les indices de parité filles et garçons sur le TBS et le taux d'achèvement sur la période sont toujours restés constants et tournent respectivement autour de 0,7 et 0,6.



Il a précisé que le Gouvernement s'est engagé à assurer à tous les enfants un accès équitable à une éducation de qualité, en accordant une priorité majeure à la lutte contre les discriminations, les inégalités et les disparités dans le système éducatif. Et ce, en vue d'assurer une inclusion de toutes les minorités, les enfants vulnérables, en particulier les filles, dans l'accès à l'éducation de qualité.



Aboubakar Assidick Tchoroma a adressé ses remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Tchad dans la mise en œuvre des programmes d'appui au développement du système éducatif.









