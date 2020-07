Tchad - Éducation : à Mongo, des concertations pour renforcer les ressources pédagogiques

Un atelier du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique axé sur les ressources pédagogiques s'est ouvert vendredi à l'École normale bilingue de Mongo. Il a lieu en collaboration avec l'UNESCO.



L'atelier permettra de concevoir et de produire des ressources pédagogiques pour l'encadrement à distance des élèves de 6e, 5e, et 4e dans les disciplines scientifiques : les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre.



Une mission en provenance de N'Djamena, conduite par Dahirou Taftadjani, supervise le déroulement de l'atelier auquel prennent part des chefs d'établissements scolaires de la province du Guéra.