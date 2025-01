Tchad - Éducation au Kanem : La délégation provinciale identifie les défis à Zigueye

La dernière étape de la mission de suivi et évaluation des activités pédagogiques de la délégation provinciale de l'Éducation nationale du Kanem a été close ce mercredi 22 janvier 2025 dans le département de Zigueye. La mission, conduite par le Délégué provincial, Tahir Mahamat Abakar, a tenu une rencontre avec les parents d'élèves et les enseignants.



À l'issue des échanges, l'insuffisance du personnel enseignant et le manque de mobiliers scolaires ont été identifiés comme les principales difficultés. La mission a pris bonne note de ces insuffisances afin de trouver des solutions dans les meilleurs délais.



La rencontre s'est conclue par la remise de fournitures scolaires à l'Inspection Départementale de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique (IDENPC) de Zigueye, marquant ainsi la fin de cette mission de suivi.