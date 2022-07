Tchad : "Éduquez vos enfants à respecter la personne humaine", exhorte le mufti

L’imam de la grande mosquée, cheikh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou, par ailleurs 2ème Vice-président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad et Mufti du Tchad, a dirigé ce 9 juillet la prière de l’Aïd el-Adha.



Dans son homélie, l’imam a exhorté les fidèles à un comportement responsable, à être solidaires, tolérants et à prêcher partout la paix et l’unité des fils du Tchad. Le musulman doit avoir un comportement exemplaire car l’islam est par essence une religion de paix. « En ce jour béni, je vous exhorte à penser aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et aux nécessiteux », a déclaré l’imam Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou.



En outre, les vols et détournements des derniers publics, le mensonge et l’hypocrisie auxquels se livrent les musulmans, serviteurs de l’Etat, ont été dénoncés par Cheikh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou. Il invite les fidèles musulmans à la crainte d’Allah. « Eduquez vos enfants à respecter la personne humaine, la patrie et les biens d’autrui. Ce pays nous est légué par nos aïeux, nous devons le transmettre à une génération saine d’esprit et vertueuse », a-t-il dit.



L’utilisation des réseaux sociaux pour propager la haine entre les tchadiens est aussi fustigé par l’imam. Selon lui, la liberté d’expression en islam, c’est le respect des autres, de soi et des préceptes de cette noble religion.



Avec DGCOM/PR