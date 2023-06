Tchad : Egypt Air s'excuse pour les désagréments et promet une flotte de nouvelle génération

Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Hissein Tahir Souguimi, a eu une réunion avec la représentante de la compagnie aérienne Egypt Air, Madleen Makram, le jeudi 1er juin 2023, selon le ministère de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale.



Au début de la réunion, la représentante de la compagnie a présenté ses excuses pour les désagréments survenus lors du trafic pendant la période d'Umra, et a également annoncé le renouvellement de la flotte de la compagnie avec des avions de dernière génération à destination du Tchad.



Après une écoute attentive, le ministre a tout d'abord salué les efforts déployés par la compagnie, puis a rappelé les principales préoccupations du ministère, à savoir le confort, la sécurité, le traitement dans les aéroports et les retards de bagages des passagers tchadiens.



La représentante de la compagnie a rassuré le ministre de la volonté de sa compagnie de créer les meilleures conditions possibles pour sa clientèle tchadienne.