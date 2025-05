Tchad : visite du délégué général du gouvernement du Kanem à l'hôpital de Areyourou

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a visité ce jeudi 8 mai 2025 l’hôpital d’Arouyourou, dans la sous-préfecture de Mondo département du Kanem Sud.



Cet hôpital a été inauguré et équipé en 2015 par l’opérateur économique Hassan Ahmat Adam, et l’établissement est aujourd’hui une référence en matière de soins dans la province.



Le délégué général du gouvernement a passé en revue l’ensemble des services (bloc opératoire, maternité, laboratoire, pharmacie), avant de recommander au gouvernement : le renforcement des plateaux techniques (imagerie médicale, équipement de laboratoire), l'augmentation de l’approvisionnement en médicaments et consommables, et la formation continue du personnel soignant