Tchad-Égypte : Une escale stratégique à N'Djaména renforce les liens bilatéraux

Bien que qualifiée de technique, cette escale a permis aux deux ministres, entourés de leurs collaborateurs, d'aborder un large éventail de sujets cruciaux pour la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Tchad.



Renforcer la Coopération dans des Secteurs Clés

Au cœur de cette rencontre, la volonté commune d'approfondir la coopération dans des domaines variés tels que la sécurité, l'agriculture, l'éducation, les technologies, les infrastructures, la santé et le commerce. Le Tchad et l'Égypte, acteurs influents en Afrique du Nord et dans le Sahel, partagent en effet une vision commune de stabilité et de développement régional.





Les discussions ont également porté sur l'organisation de la commission mixte entre les deux pays. Une date devrait être fixée prochainement par la partie tchadienne, avec une tenue probable en septembre 2025.

Exemption de Visa et Coopération Économique

Un sujet prioritaire pour les deux nations, l'exemption de visa, sera abordé lors de cette commission mixte. Cette mesure viserait à faciliter les déplacements des citoyens tchadiens et égyptiens, favorisant ainsi le rapprochement humain et économique.





Le Ministre d'État tchadien a par ailleurs invité les hommes d'affaires égyptiens à participer massivement au Plan National de Développement (PND) du Tchad, dont le lancement est prévu prochainement à Abu Dhabi.



Vision Panafricaniste et Dialogue Régional



Les deux ministres ont salué la convergence de vues entre leurs Chefs d'État respectifs, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et le Président Abdel Fattah Al-Sissi, tous deux engagés dans une démarche panafricaniste. Ils ont réaffirmé l'importance de renforcer l'unité du continent et d'encourager les États africains à coordonner davantage leurs positions sur la scène internationale.





Enfin, les chefs de diplomatie ont échangé sur plusieurs questions d'actualité internationale, notamment la lutte contre le terrorisme et les conflits régionaux. Le conflit soudanais a été particulièrement évoqué en raison de ses conséquences directes sur le Tchad et l'Égypte, victimes de cette situation. Le Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul et son homologue ont plaidé pour une résolution rapide de cette crise et le chef de la diplomatie tchadienne a réitéré l'engagement du Tchad à soutenir toute initiative visant à ramener la paix au Soudan.





La réforme des institutions internationales et le rôle que doivent jouer les pays africains dans la défense de leurs intérêts stratégiques ont également été au centre des discussions.





Cette rencontre stratégique illustre la qualité des relations entre le Tchad et l'Égypte, témoignant d'une diplomatie agile et d'une volonté commune de bâtir des alliances solides au service de l'Afrique.