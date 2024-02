Tchad : Elaboration du comité directeur de la délégation sanitaire provinciale du Mandoul

Placé sous le thème : la Délégation Provinciale de la Santé publique et de la Prévention du Mandoul face aux défis de mise en œuvre du DHIS2, ce comité directeur constitue un cadre idéal d’échange aux professionnels de la santé et d’analyse du bilan des activités réalisées au 2e semestre 2023 en vue de mieux planifier les activités de l’an 2024.

Durant deux jours, les participants auront l'occasion d'analyser les interventions réalisées pendant ledit semestre afin de mieux apprécier le niveau de mise en œuvre des objectifs spécifiques.



Le secrétaire général de la province du Mandoul Mahamat Tidjani Ahmat a indiqué que le pays traverse une période de transition et face à l’afflux important des réfugiés à l’est du Tchad, les partenaires doivent déployer tous les efforts pour accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa feuille de route d’urgence. Toutes les interventions, malgré cette conjoncture témoignent de leur attachement à accompagner la politique du Président de Transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno.



Il a ajouté que les défis auxquels la Province du Mandoul fait face, nécessitent des stratégies novatrices, gage d’un espoir pour les populations vulnérables. Il a demandé aux cadres présents de développer des pistes des solutions durables pour rehausser les indicateurs de la santé.