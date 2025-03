Tchad/Émirats Arabes Unis : L'Ambassade du Tchad renforce les liens avec sa communauté lors d'un Iftar

Cette initiative vise principalement à renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre la communauté tchadienne résidant aux Émirats Arabes Unis et leur pays d'origine. En réunissant les membres de la colonie tchadienne, l'Ambassade ambitionne de promouvoir une collaboration harmonieuse et constructive entre l'Ambassade, le Consulat Général et les ressortissants tchadiens vivant sur le sol émirati. Lors de cet iftar, Son Excellence l’Ambassadeur Oumar Teguen a adressé des messages importants de cohésion, de responsabilité et de civisme à l'ensemble des participants. Il a exhorté la colonie tchadienne à adopter un comportement exemplaire et à respecter scrupuleusement les lois, les us et coutumes du pays hôte, soulignant ainsi l'importance de l'intégration et du respect des normes culturelles. Cet iftar revêt une symbolique forte, illustrant la solidarité et l'unité de la communauté tchadienne à l'étranger, tout en mettant en avant la volonté de l'Ambassade de maintenir un dialogue constant avec ses ressortissants. L'événement a été une occasion privilégiée pour renforcer les relations interpersonnelles au sein de la communauté, tout en cultivant un sentiment d'appartenance collective et de respect mutuel.