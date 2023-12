Tchad : Emmanuel Nadingar encourage le OUI pour une Constitution axée sur la paix et la décentralisation

L'ancien Premier ministre et ancien secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut, président en exercice de la Fédération pour la Paix Universelle, Emmanuel Djelassem Nadingar, a animé une séance d'échanges avec la population, au centre CLAC de la ville de Doba.



Dans cette étape de sa tournée, Emmanuel Djelassem Nadingar est intervenu avec une double casquette : en tant que président en exercice de la Fédération pour la Paix Universelle, et en tant que personne-ressource de la politique de la République du Tchad.



L'auditoire était composé de leaders d'opinion tels que les autorités traditionnelles, les étudiants, les représentants des groupements de femmes, les responsables des associations de jeunes, le représentant des personnes vivant avec un handicap, etc. Cette discussion était axée sur la paix et la cohabitation pacifique.



Selon le paneliste, la question de la paix est nécessairement liée à l'éducation, la culture, la santé et au respect de la personne d'autrui. Une personne bien éduquée respectera ses valeurs et celles d'autrui, veillera au respect d'autrui. L'assistance a soulevé des questions concernant l'employabilité des jeunes, les crises socioéconomiques qui touchent le pays, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, la question de la mauvaise gouvernance, etc.



Pour répondre à toutes ces questions, Emmanuel Djelassem Nadingar s'est référé aux résolutions et recommandations du DNIS, qui ont abouti à un projet de Constitution.



Il a expliqué que cette nouvelle Constitution prend en considération toutes les aspirations du peuple tchadien, notamment la création d'un Parlement bicaméral (les députés et les sénateurs), l'indépendance de la Cour Suprême de Justice, avec un magistrat à sa tête (au lieu du président de la République), la gouvernance locale avec l'élection des gouverneurs, maires, et d'autres aspects liés à la gestion locale des ressources.



Après ces explications, l'auditoire a été édifié sur l'importance de l'État unitaire fortement décentralisé, et a choisi de voter Oui lors du référendum du 17 décembre prochain. Une interview a ensuite été accordée aux médias présents, sur le thème : « Le conflit éleveurs-agriculteurs, quels sont les apports de la Fédération pour la Paix Universelle ? »