Tchad : "English loft Club", le centre d'apprentissage de langue créé par des étudiants à Mao

La cérémonie de remise des attestations aux premiers lauréats du club "English loft Club" de Mao a eu lieu au Centre de lecture et d'animation culturelle de Mao le 5 février 2022 dans l'après midi. Elle a été présidée par l'inspecteur départemental de l'éducation nationale Mahamat Moussa Alhadj, des représentants de la société civile, des élèves, des étudiants de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao et des enseignants de l'Institut.



La création du club est une initiative des étudiants de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao.



Le présidant du club, Chancelin Kourabel, explique que le but est de former les jeunes en anglais pour améliorer la connaissance dans le milieu professionnel. Le club a formé 44 personnes issus de la première promotion, en trois mois.



L'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Kanem, Mahamat Moussa Alhadj, a félicité les étudiants pour cette initiative.



La cérémonie a pris fin par deux temps forts : la présentation des dons offerts par l'ambassade des États-Unis au club notamment des livres et la remise des attestations à la première promotion.