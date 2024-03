Tchad - Engouement pour l'anglais : le cas du Centre Américain Happiness

Ce centre d'excellence situé au cœur du quartier Moursal à N'Djamena ne connaît jamais d'arrêt des cours. Les choses y bougent toujours et les étudiants bénéficient d'un environnement propice à leur progression. L'American Happiness Center propose une formule VIP qui est ouverte à tous sans aucune condition, mais destinée exclusivement aux nouveaux inscrits et futurs apprenants.



La renommée du Centre Américain repose sur sa qualité d'enseignement et sa capacité à former des diplômés prêts à intégrer le monde professionnel. Ce n'est pas seulement un établissement où les étudiants acquièrent des compétences linguistiques, mais également un lieu où ils développent leur créativité et leur esprit d'innovation grâce à une approche pédagogique novatrice.