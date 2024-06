Tchad : Enrôlement Biométrique des Enseignants de la Terminale pour les Examens du Baccalauréat à N'Djamena

L'enrôlement biométrique des enseignants s'inscrit dans la volonté de l'ONECS de renforcer la fiabilité et la transparence du processus de correction et de vérification des épreuves du Baccalauréat. En effet, cette technologie permet d'établir une base de données unique et sécurisée des enseignants impliqués, garantissant ainsi une traçabilité précise et infalsifiable de leur participation aux opérations d'examen.



L'opération d'enrôlement biométrique a été conduite par des opérateurs spécialisés de l'ONECS, équipés de matériel biométrique de dernière génération. Chaque enseignant concerné a été invité à se présenter à la Bibliothèque du Lycée Félix Eboué muni de sa pièce d'identité nationale. Après vérification de son identité, ses empreintes digitales et autres données biométriques ont été recueillies et enregistrées dans la base de données sécurisée de l'ONECS.



L'identification biométrique permet de s'assurer de la présence effective des enseignants autorisés à participer aux opérations de correction et de vérification, limitant ainsi les risques de fraude et de substitution.



La traçabilité des enseignants impliqués dans la correction et la vérification des copies renforce la transparence du processus d'évaluation et contribue à accroître la confiance des candidats et des parties prenantes dans la crédibilité des résultats du Baccalauréat.



L'enrôlement biométrique permet à l'ONECS de disposer d'une base de données précise et à jour des enseignants qualifiés pour la correction et la vérification des épreuves, facilitant ainsi la gestion des ressources humaines et la répartition équitable des tâches entre les examinateurs.