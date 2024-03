Tchad - Enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2024 : 2421 candidats enregistrés ce dimanche

L'enrôlement biométrique est une procédure avancée qui permet de collecter les empreintes digitales et les informations personnelles essentielles des candidats afin d'éviter toute fraude ou impersonnification lors des examens. Cette initiative vise à garantir l'intégrité du processus d'examen et à assurer que seuls les véritables candidats passent leurs épreuves.



Grâce à cette opération, chaque candidat inscrit au baccalauréat 2024 sera associé à ses données biométriques uniques, ce qui facilitera l'identification précise pendant les examens. Cela permettra également aux autorités compétentes de détecter toute tentative de tricherie ou d'utilisation frauduleuse d'une identité.



La participation massive des étudiants venus des différents établissements témoigne non seulement de leur engagement envers leur éducation, mais aussi du soutien apporté par les autorités scolaires pour mettre en œuvre cette mesure essentielle. Les responsables ont veillé à ce que tout se déroule sans accroc en fournissant une assistance technique adéquate et en organisant l'environnement nécessaire pour effectuer l'enrôlement dans les meilleures conditions.