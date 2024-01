Tchad - Epidémie de diphtérie dans la Province du Batha : le Centre des Opérations d’Urgences en Santé Publique en alerte (OMS Tchad)

L’objectif principal de cette réunion était le déploiement d'une équipe SURGE constituée de 70 cadres multidisciplinaires tchadiens. Après avoir passé en revue les difficultés, les défis mais aussi les opportunités liées à cette situation, le représentant intérimaire Dr. YAM a annoncé que 14 des experts du programme SURGE seraient déployés dans la province du Batha pour soutenir l'équipe sanitaire dans sa réponse à l'épidémie de diphtérie. Cette mission sera entièrement financée par l'OMS.



En plus des aspects logistiques et opérationnels, le Dr Yam a partagé des conseils avisés visant à valoriser cette équipe nationale qui pourra être mobilisée pour répondre à tous types d'événements sanitaires auxquels le pays pourrait être confronté.



Cette initiative marque un pas important vers une coopération internationale efficace dans la lutte contre les maladies infectieuses et renforce également les capacités nationales en matière de préparation et réponse aux urgences sanitaires. La mobilisation rapide et coordonnée montre un engagement fort des autorités sanitaires pour protéger la population contre ces menaces potentiellement mortelles.



Cet effort conjoint illustre également la solidarité internationale qui vise à assurer que toutes les nations ont accès aux ressources nécessaires pour garantir la santé publique mondiale. Dans un monde interconnecté où aucun pays n'est immunisé contre ces crises sanitaires potentielles, ce type d'intervention témoigne de notre capacité collective à agir rapidement et efficacement face à ces défis mondiaux.