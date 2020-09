Tchad : Equal Accèss forme en management des radios pour renforcer le personnel

"Nous travaillons dans plusieurs localités du pays notamment dans le Lac afin de contrecarrer l'extrémisme violent. Nous avons principalement comme bénéficiaires du projet nos partenaires des radios privées", souligne Mallory Dioukain.



Selon lui, à travers ce projet, quelques radios sont implantées, principalement la radio de Baga Sola qui est déjà en phase de finalisation. Elle sera inaugurée dans les mois à venir.



Au total, plus de 26 Hommes des médias seront formés. La formation durera trois jours et permettra d'acquérir et de partager connaissances afin de bénéficier d'expériences professionnelles.