Tchad : Éric Ndoassal et Zakaria Saboun portés à la tête de la SHT

La Société des hydrocarbures du Tchad (SHT) a un nouveau directeur général et un nouveau directeur général adjoint, aux termes d’un décret signé ce 22 juin 2022. Il s’agit respectivement de Éric Ndoassal et Zakaria Saboun Abakar Sawa, en remplacement de Boayam Michel et Tahir Issa Ali.



Ce décret intervient dans un contexte marqué par une affaire non élucidée de disparition d’une trentaine de milliards de Francs CFA des comptes de la SHT. « Tout serait parti d’un contrôle récent effectué au sein de ladite société, les inspecteurs auraient découvert la disparition d’une énorme somme de 38 milliards de FCFA sans justificatif. Ceci a conduit à l’arrestation du Directeur Général et de son adjoint par les services de sécurité », explique le journal Toumaï Web Médias.



Éric Ndoassal occupait le poste de directeur pays Tchad et Afrique sub-saharienne de National Energy Services Reunited (NESR).



Diplômé de l’Université de Pau et des pays de l’Adour en France, Zakaria Saboun occupait le poste de directeur des opérations de la SHT.