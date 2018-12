Tchad : Esso déplore de nombreux vols sur le site pétrolier Komé 5

En visite de travail sur le site pétrolier de Komé 5, le ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel a tenu cette semaine une rencontre avec les responsables d'Esso Tchad et le chefs sécuritaires de la région du Logone oriental. La rencontre était principalement axée sur la situation sécuritaire sur le site de Komé 5.



D'après les responsables d'Esso Tchad, la société est souvent confrontée à des vols sachant que pour l'année 2018, 60 vols ont été recensés. Il s'agit essentiellement de fûts d'huiles de vidange et des câbles électriques. Ces actes ont pour conséquence de faire chuter la production de pétrole, celle-ci étant passée de 128.000 barils en 2003 à 38.000 barils par jour aujourd'hui.



Le gouverneur de la province, Moussa Haroun Tirgo, a indiqué que cette année, plus d'une quarantaine de pilleurs de matériels pétroliers ont été arrêtés.



Le ministre Boukar Michel a insisté pour que prennent fin définitivement ces vols. "Si les vols sont avérés et que la justice les a condamnés, il y a un lieu de prison pour ça", a-t-il relevé.



Le ministre a également évoqué la situation environnementale, les dettes communautaires et les recrutements à Esso Tchad. Il a expliqué que tout doit être mis en oeuvre pour que la population puisse jouir du quota de 5% des revenus pétroliers attribué à la région productrice de pétrole. De même, la main d'oeuvre locale sur le site de Komé 5 doit être privilégiée.



Des officiers de gendarmerie ont été distingués pour leurs efforts dans la lutte contre les vols sur le site de Komé 5.